بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يتفاعل مع العرضة السعودية خلال حفل تبوك

محمود البلوي(صدى):

تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، مع العرضة السعودية في حفل استقبال أهالي تبوك، اليوم الإثنين.

ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، وصل مساء اليوم، إلى منطقة تبوك قادمًا من العاصمة الرياض.

وجاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.