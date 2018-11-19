جد الزميل حامد العمري في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله مطر بن علي الغرامي ، جد الزميل حامد العمري المحرر بصحيفة ( صدى) عن عمر ناهز ٨٨ عاما وذلك بعد معاناة مع المرض ، حيث تمت الصلاة عليه بجامع أضم ووري جثمانه بمقبرة منشد بقرية كساب .
( صدى) التي آلمها النبأ تقدِّم خالص التعازي لذوي الفقيد وأسرته، وللزميل حامد العمري الذي يتلقى وأبناء الفقيد وذويه التعازي ، بقرية عفيفه بحراض الأعلى ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
أبو ياسر المباركي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان