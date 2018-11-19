جد الزميل حامد العمري في ذمة الله

نايف السالم(صدى):

انتقل إلى رحمة الله مطر بن علي الغرامي ، جد الزميل حامد العمري المحرر بصحيفة ( صدى) عن عمر ناهز ٨٨ عاما وذلك بعد معاناة مع المرض ، حيث تمت الصلاة عليه بجامع أضم ووري جثمانه بمقبرة منشد بقرية كساب .

( صدى) التي آلمها النبأ تقدِّم خالص التعازي لذوي الفقيد وأسرته، وللزميل حامد العمري الذي يتلقى وأبناء الفقيد وذويه التعازي ، بقرية عفيفه بحراض الأعلى ، إنا لله وإنا إليه راجعون .