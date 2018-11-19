شركة سيمينس الألمانية تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر،مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى موظف العلاقات الحكومية (الرياض وجدة)، ومسؤول أعمال للموارد البشرية (الخبر)، ومهندس مبيعات (الرياض).

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2018م لافتة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا) .