بالفيديو.. خادم الحرمين وولي عهده أثناء عزف السلام الملكي في تبوك

محمود البلوي(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، مساء اليوم، إلى منطقة تبوك قادمًا من العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-، أثناء عزف السلام الملكي في حفل أهالي تبوك.