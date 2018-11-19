بالفيديو.. خادم الحرمين وولي عهده أثناء عزف السلام الملكي في تبوك
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، مساء اليوم، إلى منطقة تبوك قادمًا من العاصمة الرياض.
وأظهر مقطع فيديو، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-، أثناء عزف السلام الملكي في حفل أهالي تبوك.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين أثناء عزف السلام الملكي في حفل أهالي #تبوك#الإخبارية #تبوك_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/edmjPH6oBU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2018
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