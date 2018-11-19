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بالفيديو.. خادم الحرمين وولي عهده أثناء عزف السلام الملكي في تبوك

بالفيديو.. خادم الحرمين وولي عهده أثناء عزف السلام الملكي في تبوك
محمود البلوي(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، مساء اليوم، إلى منطقة تبوك قادمًا من العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-، أثناء عزف السلام الملكي في حفل أهالي تبوك.


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