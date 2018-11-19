شركة ساماكو للسيارات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

يتوافر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين في شركة ساماكو للسيارات، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كلًا من الرياض، وجدة، والخبر.

وأعلنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف دعم فني (الرياض).

. بائع قطع غيار (الخبر).

. بائع قطع غيار (الرياض).

. بائع قطع غيار (جدة).

. استشاري مبيعات (الشرقية).

. استشاري مبيعات (الرياض).

. استشاري مبيعات (جدة).

وأعلنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .