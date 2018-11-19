بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي تبوك

تبوك(صدى):

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المنصة الرئيسة قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم – حفظه الله – التحية ملوحاً بيده الكريمة لهم.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – مكانه، عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم.