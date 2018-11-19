بيتزي: نواجه الأردن لهدف إنساني… ونلتزم بفرض أسلوبنا

ماجد محمد(صدى):

قال الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن مواجهة الأردن تأتي لهدف إنساني بجانب التنافس الرياضي، مبينة إنها ستكون مختلفة عن المباريات السابقة في تاريخ مواجهات المنتخبين .

وأوضح بيتزي، لوسائل الإعلام عشية المواجهة التي ستجمع المنتخبين: ” طموحنا أن نلعب كل مبارياتنا بطريقة ثابتة، ونلتزم بفرض الأسلوب الذي ننتهجه في طريقة اللعب، وهو الأمر الذي سينعكس علينا إيجابًا في كأس آسيا 2019 ” ، مضيفا أن هذه المباراة مختلفة عمّا سبقها، كونها تأتي لهدف إنساني بجانب التنافس الرياضي .

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر غداً الثلاثاء نظيره الأردني على ملعب الملك عبدالله الثاني ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

الجدير بالذكر أن ريع المباراة سيخصص بالكامل لصالح أسر شهداء ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق في الأردن.