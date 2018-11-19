بالفيديو.. منقذ سائق شاحنة بالقصيم يروي تفاصيل الحادثة
روى عبدالله الشدادي منقذ سائق الشاحنة في شارع بمنطقة القصيم بعد تعرضه للإغماء أثناء قيادته، تفاصيل الحادثة، اليوم الإثنين.
وقال المنقذ خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : اثناء مروري لحظة هطول الأمطار، لاحظت شاحنة تسير بشكل غير طبيعي، ولاحظت أن قائدها يرتخي برأسه.
وأضاف : فأسرعت بالشاحنة وركنت ووجت السائق مغمى عليه، وتوليت انا القيادة ورجعت الشاحنة للطريق الصحيح، وكان السائق افاق بعد أن أصيب بدوار البحر.
مواطن ينقذ سائق بعد تعرضه للإغماء أثناء قيادته لشاحنته في شارع بمنطقة القصيم،
عبدالله الشدادي منقذ سائق الشاحنة يروي تفاصيل الحادثة لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/vyPmojtXXz
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 19, 2018
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