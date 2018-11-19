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بالفيديو.. منقذ سائق شاحنة بالقصيم يروي تفاصيل الحادثة

بالفيديو.. منقذ سائق شاحنة بالقصيم يروي تفاصيل الحادثة
علي القحطاني(صدى):

روى عبدالله الشدادي منقذ سائق الشاحنة في شارع بمنطقة القصيم بعد تعرضه للإغماء أثناء قيادته، تفاصيل الحادثة، اليوم الإثنين.

وقال المنقذ خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : اثناء مروري لحظة هطول الأمطار، لاحظت شاحنة تسير بشكل غير طبيعي، ولاحظت أن قائدها يرتخي برأسه.

وأضاف : فأسرعت بالشاحنة وركنت ووجت السائق مغمى عليه، وتوليت انا القيادة ورجعت الشاحنة للطريق الصحيح، وكان السائق افاق بعد أن أصيب بدوار البحر.


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