وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، أو أي مجال هندس ذي الصلة، أخصائي أول مصادر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

بالإضافة إلى : أخصائي لوجيستية موقع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة سلسلة التوريد)، منسق الامتثال التجاري: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

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