الحمدان يتقدم منسوبي الخدمة المدنية في حملة لقاح الأنفلونزا الموسمية

محمد السعران(صدى):

تقدم معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان منسوبي وزارته في التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية ، والتي تنفذها ” صحة الرياض ” في ديوان الوزارة .

حيث تواصل ” صحة الرياض ” جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية ، وذلك عبر تقديم التطعيم لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية ، اليوم الأثنين .

و أوضحت ” صحة الرياض ” أن فرق التطعيم تواجدت اليوم الأثنين لتقديم خدماتها لمنسوبي الخدمة المدنية ومراجعيها ، ولمست فرق التطعيم تجاوبا كبيرا وإقبالا من منسوبي الوزارة ومراجعيها.

وشددت ” صحة الرياض ” على ضرورة أخذ اللقاح لكل من : الممارسين الصحيين كافة، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل ، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، و كبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض بالاضافة لمن له الرغبة بالتطعيم .

ويشار أن ” صحة الرياض ” تسعى لاستهداف كافة شرائح المجتمع وفئاته المختلفة للتطعيم من خلال نشر فرق التطعيم في مواقع التجمعات والمراكز التجارية والمساجد وغيرها ، حيث تجاوز عدد الذين تم تحصينهم بلقاح الانفلونزا الموسمية نحو 200 ألف مستفيد ومستفيدة منذ بداية الحملة .

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