بالفيديو.. ضي الضويان تكشف مهام مركز نطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن

عادل الحربي(صدى):

كشفت المهندسة ضي الضويان، رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية، عن مهام المركز الذي استحدثته وزارة الشؤون القروية والبلدية مؤخرًا.

وأوضحت ” الضويان ” ، خلال لقاءها ببرنامج ” ياهلا ” ، أن المهام تتضمن تطوير الأدلة الاسترشادية للمدن والتي يتم التعامل بها في التصميم الحضري، وكذلك تعزيز الهوية العمرانية للمدن وحفظ التراث العمراني، وحماية كل العمارة السعودية في مختلفة الحقب.

وأشارت إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة مع الوزارة للتأكد من أن عمليات تصميم المدن في مرحلة أعلى، من ضمن هذه المهام، مؤكدة أن المدن السعودية بها مشاكل في تخطيط المدن.

وردَّت على القائلين إن الوزارة تعيّن النساء كمظهر فقط، مؤكدة أن الوزارة لن تعيّن نساء في مركزين بهذه الأهمية من أجل الشكل فقط، فإنها تهتم بقدراتهن وكفاءتهن لإدارة هذه المراكز.

#فيديو

م. ضي الضويان تتحدث إلى #برنامج_ياهلا عن أبرز مهام مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن #السعودية في تطوير النموذج الحضري للمدن. pic.twitter.com/MMwzHTo6b8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 19, 2018