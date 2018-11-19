جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وظائف فنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعددٍ من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن العمل بفرع الجامعة في محافظة الأحساء، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات فني نظام إنذار الحريق،وفني طفاية حريق، ومراقب إطفاء، وإطفائي.

وأكدت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 11 ربيع الأول 1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 ربيع الأول 1440هـ، لافتة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنا .