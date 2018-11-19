تعليق عاطفي لـ ” مي العيدان ” يعرضها لسخرية الجماهير
تلقت الإعلامية ” مي العيدان ” ، اليوم الإثنين، الكثير من التعليقات الساخرة والانتقادات، نتيجة لنشرها تعليق على أحد الصور الخاصة بها عبر حسابها على تطبيق الصور ” انستغرام ” .
وأعادت ” مي ” ، نشر الصورة نفسها التي اعتادت على نشرها في كل صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما عرضها للكثير من الانتقادات القاسية، لاسيما وأنها تنتقد جميع النجوم على صورهم ونشاطاتهم الفنية وحياتهم الشخصية، بينما تبقي على صورتها نفسها ولا تغيرها رغم أنها باتت قديمة.
وفي هذا الإطار لاحظ ” المتابعون ” أن مي، علقت على صورتها بكلمات من أغنية النجم الفلسطيني ” محمد عساف ” الجديدة ” مكانك خالي ” ، وكتبت ” صح ما متت من فرقتك بس ناسي راحة بالي ” .
واستغرب كثير من متابعيها كلماتها الرومنسية والمليئة بمشاعر الحب، لافتين إلى أن هذا الأمر مختلف عن طبعها وعادته، فهي غالبًا ما تنتقد وتنشر تعليقات جارحة وانتقادات قاسية للناس وللفنانين على أبسط الامور وكل الأشياء.
واستغل جمهور الكثير من النجوم، الموقف للتعليق عندها والسخرية من صورتها من جهة، ومن حسها الرومنسي اللطيف من جهة ثانية.
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الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة
مريضة نفسيا