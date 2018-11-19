مدير مكتب التعليم بشرق الرياض يفتتح المعرض العلمي بمدارس السفراء

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

افتتح مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي اليوم الاثنين المعرض العلمي بمدارس السفراء الأهلية (القسم الثانوي) والذي يقام للسنة الثامنة على التوالي وذلك بحضور مشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن بن ظافر الزهراني ومشرف التربية الإسلامية الأستاذ محمد بن علي الحمد وقادة مدارس السفراء.

وبعد أن افتتح ” العنزي ” والحضور المعرض تجولوا بين أجنحته المختلفة والتي ضمت نادي الكيمياء حيث شاهدوا إبداع الطلاب في عرض ٢٥ تجربة كيميائية ونادي الأحياء وما تضمنه من مجسمات وتشريح وكذلك نادي الفيزياء وشهد المعرض كذلك شراكة مجتمعية بتخصيص جناح لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حيث استمع الحضور لما تقوم به الهيئة من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية وتنمية الموارد المعدنية بأنواعها وصولاً لإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال التعدين وتوفير الخدمات المعلوماتية المتعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بتزويد الجهات الحكومية والخاصة في المملكة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية عن الثروات المعدنية والتراكيب الجيولوجية .

كما شهد المعرض جناح للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرض بعض الأخطاء الشائعة في الصلاة وعقوبة تاركها وبعض العروض المرئية عن أخطار السحر والشعوذة.

وعبر ” العنزي ” بعد نهاية الجولة عن سعادته بما رآه من ابتكارات وتجارب علمية مؤكداً على ضرورة تحفيز الطلاب على مثل هذه المشاركات لتحقيق العديد من الأهداف والتي من أبرزها إتاحة الفرصة لإبراز مواهبهم ، وتنمية لثقافتهم البحثية العلمية والإبداع والابتكار ، كذلك تسهمُ في غرس قيم التنافس العلمي الشريف ، وتُنمِّي روح العمل الجماعي ، وتبني جسور التواصل العلمي بين الطلاب مقدمًا شكره لقائد المدرسة وفريق العمل والطلاب المشاركين متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه صباحًا من الساعة الثامنة لاستقبال الزيارات الطلابية من مدارس مكتب التعليم بشرق الرياض حيث تم تخصيص حافلات لنقل المدارس الراغبة بالزيارة ذهابًا وإيابًا يومي الثلاثاء والأربعاء ١٢ – ١٣ /٣ /١٤٤٠هـ بعد الاتصال بإدارة المدارس والتنسيق معها.