بالصور.. السيول تجتاح منازل المواطنين في ” تربة حائل “
داهمت السيول، اليوم الاثنين، مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل، ما دفع فرق الدفاع المدني إلى إخلاء بعض منازل المدينة من السكان.
وأخلت فرق الدفاع المدني، 6 منازل سكنية على الأقل كانت قد تضررت من جراء السيول التي داهمت المدينة، فجر اليوم الاثنين، حيث تم إيواء السكان في الشقق والفنادق المفروشة.
كما قامت دوريات الشرطة بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية، وشارع فرعي منعاً لوقوع حوادث.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35014 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها امطار خير.وبركه
وانتم يا اهل البيت. غسلوا فرشكم وكل شي اعتنقوا الخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35014 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها امطار خير.وبركه
وانتم يا اهل البيت. غسلوا فرشكم وكل شي اعتنقوا الخير