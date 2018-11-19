بالصور.. السيول تجتاح منازل المواطنين في ” تربة حائل “

علي العنزي(صدى):

داهمت السيول، اليوم الاثنين، مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل، ما دفع فرق الدفاع المدني إلى إخلاء بعض منازل المدينة من السكان.

وأخلت فرق الدفاع المدني، 6 منازل سكنية على الأقل كانت قد تضررت من جراء السيول التي داهمت المدينة، فجر اليوم الاثنين، حيث تم إيواء السكان في الشقق والفنادق المفروشة.

كما قامت دوريات الشرطة بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية، وشارع فرعي منعاً لوقوع حوادث.