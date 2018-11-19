السعودية تجدد تحذيرها.. تعرّف على أنواع التهديدات الإيرانية للمنطقة

نايف السالم(صدى):

تحذر السعودية، دائمًا من تهديدات إيران على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ أن النظام الإيراني على مدار الأربعة عقود الماضية أي منذ الإطاحة بحكم الشاه عام 1979، قد شكَّل تهديدًا بطرق عدة على المنطقة العربية بهدف تحقيق مشاريع توسعية له خارج حدوده.

وكان آخر تحذير للسعودية، اليوم الاثنين، عندما أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -، التأكيد على ضرورة وقف الفوضى والخراب اللذين تنشرهما إيران في المنطقة، ووضع حد لبرامجها النووية والباليستي، وذلك في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وفي هذا الإطار، تنوعت التهديدات الإيرانية وأنشطتها العدائية بين دعاوى ” تصدير الثورة ” و ” نصرة المظلومين ” ، إضافة إلى إدارة مجموعة من المليشيات المسلحة التي تزعزع أمن واستقرار الدول العربية، وكذلك الصواريخ الباليستية.

المليشيا المسلحة:

أنشأت إيران، عشرات المليشيا المسلحة في أكثر من دولة عربية؛ بهدف زعزعة استقرارها، منها 30 ميليشيا مسلحة في العراق وحدها، ولعل أبرزها ” منظمة بدر ” التي يتزعمها هادي العامري، و ” عصائب أهل الحق ” التي يقودها قيس الخزعلي.

كما احتوت لبنان على مليشيا حزب الله اللبناني، وفي اليمن كانت مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة على الشرعية، وكذلك في الكويت ميليشيا ” حزب الله الكويتي ” ، وفي البحرين تنظيم ” سرايا الأشتر ” الإرهابي.

وتسببت هذه الميليشيا في اختلالات أمنية هائلة، حيث كشفت دراسة أوروبية أجرتها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ” آي إس جي ” والجمعية الأوروبية لحرية العراق ” إي آي إف إيه ” ومقرهما بروكسل، أن “الدور التخريبي للحرس الثوري الإيراني شمل 14 دولة عربية وإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وحدها خلال الثلاثين سنة الماضية ” .

البرنامج النووي والباليستي:

من ضمن التهديدات الإيرانية على المنطقة، برنامجها النووي والباليستي حيث تمتلك إيران ترسانة متنوعة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، كما أن مدى هذه الصواريخ يهدد كل المراكز الحيوية في دول المنطقة.

ويمكن لهذه الصواريخ أن تصل إلى العمق العربي وتستهدف مواقع استراتيجية في مصر والجزائر واليمن والأردن، وكذلك المجال الشرق أوسطي؛ حيث يمكن أن تطال أهدافًا في تركيا وباكستان وجنوب روسيا.

أما الصاوريخ طويلة المدى، فيمكن ان تصل إلى قارة أوروبا، فيما تحاول إيران أن تصنع صاروخ فضائي، أي أنها يمكن أن تضع قنبلة نووية في مدار حول الأرض، وتسقطها في المكان الذي تختاره.