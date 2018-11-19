فيديو طريف لشبيهة بلقيس أثناء أدائها ” شوف لي حل “.. والفنانة تعلق

أميره خالد(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي فيديو طريف عبر حسابها الخاص على إنستغرام لشبيهتها وهي تغني اغنيتها الجديدة ” شوف لي حل ” .

وأبدت بلقيس إعجابها بهذه الفتاة حيث قالت: ” الأغنية حتاكل منك حتة ” ، مؤكدة أنها إحدى معحباتها وأنها تحرص باستمرار على التواجد في كل حفلاتها في الصف الأول.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة اليمنية مع الفيديو مُعلقين على الشبه الكبير الذي يجمع المُعجبة بالفنانة بـ ” بلقيس “، مؤكدين أن كلتيهما تتمتعان بجمال مُميز وخفة ظل.

وكانت الفنانة اليمنية طرحت أغنيتها الجديدة ” شوف لي حل ” يوم أمس وهي الأغنية الثانية التي تقوم بطرحها بعد وضعها مولودها الأول ” تركي ” حيث كانت أطلقت أغنية خاصة بطفلها تحمل اسم ” أهلا يا ماما ” .