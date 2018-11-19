شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين في شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، والقرية.

وتحمل الوظائف المتاحة المسميات التالية:

. مشرف صيانة (القرية).

. مسؤول تكنولوجيا المعلومات (القرية).

. مشغل محلي (الشعيبة).

وأعلنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .