وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض وجدة.

وأوضح المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مسؤول ابتكار المعلوماتية (الرياض)، مساعد صيانة (الرياض)، مدير مركز الأورام (الرياض)، محلل تحليلات البيانات (الرياض)، ممارس مكافحة العدوى (الرياض).

بالإضافة إلى : أخصائي علاج تنفسي (الرياض)، كبير التقنيين الطبيين (الرياض)، رجل أمن ثالث (عدد 3 وظائف/ الرياض)، طبيب متخصص- وحدة الجراحة التجميلية (جدة).

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