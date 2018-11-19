بالفيديو.. سقوط جسم ملتهب فوق شمال المملكة

نايف السالم(صدى):

نشر الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق سديم الفلكي ملهم بن محمد هندي، مقطع فيديو لحظة رصد سقوط جسم ملتهب فوق شمال المملكة مشع وله ادخنه.

وقال تعليقًا على الفيديو عبر حسابه على ” تويتر ” هذا الجرم بقايا صاروخ فضائي كان متوقع سقوطه في هذا التوقيت حسب مداره.

وأضاف : وتم التنويه عنه مسبقا من قبل مركز الفلك الدولي تم رصده وتصويره من جدة وعرعر و طبرحل.