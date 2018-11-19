بالفيديو.. سقوط جسم ملتهب فوق شمال المملكة
نشر الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق سديم الفلكي ملهم بن محمد هندي، مقطع فيديو لحظة رصد سقوط جسم ملتهب فوق شمال المملكة مشع وله ادخنه.
وقال تعليقًا على الفيديو عبر حسابه على ” تويتر ” هذا الجرم بقايا صاروخ فضائي كان متوقع سقوطه في هذا التوقيت حسب مداره.
وأضاف : وتم التنويه عنه مسبقا من قبل مركز الفلك الدولي تم رصده وتصويره من جدة وعرعر و طبرحل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58695 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر ,,
,, يعني الغرب يطلقونها ويستفيدون منها مايستفيدون ، وحنا نتحمل نفاياتهم واذياتهم …؟
,, ياليت يؤخذ موقف تحقيق حول ماحدث ولماذا حدث في بلادنا ,,