” وليد جنبلاط ” يدافع عن موقف المملكة في قضية خاشقجي

بيروت(صدى):

دافع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم الإثنين، عن موقف المملكة ، في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقال جنبلاط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ان اقرار السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير بمقتل جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول وتأكيدها على ضرورة معاقبة الجناة يجب ان يضع الحد لشتى انواع التأويلات والتحليلات التي تقع في باب الابتزاز لمصالح متضاربة لدول مختلفة.

ويذكر أن وليد جنبلاط عمل في الصحافة في مطلع شبابه قبل أن ينخرط في العمل السياسي.