مواقف أخوية تجمع قائدة الابتدائية 56 بمنسوبات مدرستها

بدرية المالكي(صدى):

بادرت قائدة الابتدائية السادسة والخمسون فوزية الذويبي بزيارة إحدى المعلمات للاطمئنان على صحتها بعد تعرضها لكسر في قدمها أثناء الدوام الرسمي، مثمنة للمعلمة جهودها مع طالباتها، وتعاونها مع الصغيرات في الصف، والوقوف على احتياجاتهن.

وكانت المعلمة عزيزة الخديدي قد تعرضت لكسر في قدمها بعد سقوط طاولة عليها، كانت تعين طالبتها على نقلها، وتقديرًا للجهود ثمنت القائدة للمعلمة دورها في موقف إنساني تلتحم فيه مشاعر القائد مع موظفيه بلحمة أخوية تزيد من الأواصر والتعاون داخل المؤسسة التعليمية.