بالصور.. تدريبات ” العالمي ” اليوم بحضور عبدالعزيز الجليل

نواف السالم(صدى):

انطلقت تدريبات فريق نادي العالمي، اليوم الإثنين، باجتماع لمدرب الفريق هيلدر باللاعبين، وبحضور نائب رئيس النادي، عبدالعزيز الجليل.

وطبق مدرب الفريق البرتغالي هيلدر تدريب اليوم الكامل على الفريق وذلك من خلال فترتين صباحية ومسائية تخللها غداء وراحة في النادي، كما ركز هيلدر في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية الترفيهية من خلال اللعب في مساحات محددة من لمسة واحدة.

وطبق الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية وذلك في المناورة التي أجراها على كامل اللعب، وكثف مدرب الحراس في تدريب الفريق المسائي على حراس المرمى بمشاركة الاسترالي برادلي جونز.