بالفيديو.. لحظة سقوط سيارة ” جيب ” في سيول الجوف

علي العنزي(صدى):

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة ” جيب ” من الموت بعدما سقطت مركبته في سيول التي شهدتها الجوف اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو سقوط سيارة جيب في مياه السيول حتى غمرتها من جميع الجهات، فيما تمكن قائدها من النجاه بأعجوبة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريات السيول، على كلا من ” الجوف، سكاكا، طبرجل، دومة الجندل، القريات، وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة ” .