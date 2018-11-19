ردة فعل بسمة بوسيل على طلب حبيبة تامر حسني السابقة (صورة)

أميرة خالد(صدى):

أثارت فتاة مغربية تدعى ” جليلة ” ، الجدل مجددًا بعدما وجَّهت رسالة إلى بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، تطالبها فيه بالسيطرة على زوجها.

وكانت جليلة المغربية، قد أكدت في وقت سابق أنها حبيبة تامر حسني السابقة وأن زوجته بسمة بوسيل سرقته منها، لتعود من جديد وتؤكد أن تامر ياحول الرجوع إليها وأن لديها رسائل حديثة تؤكد ذلك.

من جانبها، تجاهلت بسمة بوسيل الضجة التي أثارتها مواطنتها، حيث نشرت صورة لها بإطلالة مُختلفة ظهرت فيها بالشعر الأشقر مُرتدية بلوزة من فندي.

وطالب متابعين بسمة بوسيل، أن تواصل تجاهلها لكل الأخبار التي تنشر في هذا الشأن والتزام الصمت وعدم الرد على المغربية جليلة.