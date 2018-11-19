هجوم شرس على لاعب الاتحاد ” الأحمدي “

نواف السالم(صدى):

تلقى لاعب وسط نادي الاتحاد ” كريم الأحمدي ” ، اليوم الإثنين، الكثير من الانتقادات وذلك نتيجة للأداء السيء مع منتخب بلاده عقب المباراة الأخيرة التي جمعته بفريق الكاميرون، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” الأحمدي ” شارك ضد الكاميرون أساسيًا في مركز الوسط الدفاعي، ولم يخرج من الملعب في المباراة التي انتهت لصالح المغرب بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بتصفيات ” الكان 2019 ” .

وكانت الانتقادات التي تعرض لها لاعب ” منتخب المغرب ” كريم الأحمدي، نتيجة تراجع أدائه الدفاعي مشيرة للسيطرة البطيئة على وسط الملعب وفقر الحلول لدى نجم الاتحاد.

وتوقعت وسائل إعلام رياضية مغربية، أن الأحمدي مستواه لن يتقدم، بل سيتأثر تدريجيًا بأحكام السن وبخروج من بيئة كروية تفرض اللعب بإيقاعات مرتفعة، في إشارة إلى ضعف المنافسة داخل كتيبة العميد.

والجدير بالذكر أن المنتخب المغربي تأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2019، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.