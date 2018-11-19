بالفيديو.. ” عقيل الرئيسي ” يقدم نصائح للمتزوجين بعد مرور عام على زواجه

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان عقيل الرئيسي، عن الأشياء الذي يعلمها بحياته الزوجية بعد مرور عام على زواجه من الفنانة فرح الهادي.

قدم “ الرئيسي ” نصائح للمتزوجين، قائلا: بعد يوم إن شاء الله بمر عام على زواجي من فرح، أكثر الأشياء التي تعلمتها بحياتي الزوجية هي عدم الأخذ بنصيحة أحد، وخاصة النصائح التي يقدمونها عن العلاقة الزوجية.

وأضاف: ابتعدت عن الكثير من الأشياء التي كنت أفعلها قبل الزواج احتراما لزوجتي، حتى علاقتي مع الناس تغيرت، وللمتزوجين بعمركن لا تفكرون أن المشاكل تبعدكم عن بعض، بالعكس المشاكل أحسها قربتني من فرح أكثر، لأني عرفت تصرفاتها وداخلها وردة فعلها عرفت معدنها والأشياء التي تحبها وما تحبها.

وتابع: لأن المشاكل تكشف معدن الإنسان إذا زين أو شين سيئ، وهي رابط تقربكن من بعض، في كلمة قلتها لـفرح يوم العرس إنو أحمد ربي إنه وفقني بـفرح، وحمدالله على التوفيق وهذا رضا أمي علي.