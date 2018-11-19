إنقاذ شاب مصاب بطلق ناري بعد عملية جراحية دقيقة بمستشفى الطوال

علي القحطاني(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الطوال العام من إنقاذ شاب مصاب بطلق ناري في البطن ، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة.

واكتشف قسم الطوارئ بالمستشفى بعد استقباله وجود مدخل الطلق الناري من الجانب الأيسر من الحوض ومخرجه من تحت السرة مع بروز منديل البطن من مخرج الطلق.

وعلى الفور تم تحضير المريض لإجراء عملية استكشاف البطن، وأثناء إجراء العملية تبين وجود نزيف داخلي وتهتك كامل بالقولون النازل، وكذلك الأمعاء الدقيقة وتمت السيطرة على النزيف واستئصال وتوصيل للأمعاء.

وأكدت المستشفى على استقرار حالة المريض وتلاقيه العلاج اللازم بعد العملية التي خضع لها.