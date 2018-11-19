بالفيديو.. هل ربع الرجل أفضل للمرأة من العنوسة؟.. مستشارة توضح

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المستشارة الأسرية والمدرب المعتمد هدى البكيري، أن الشباب تغير وأصبح يبحث عن فتاة مثقفة من نفس مستواه الفكري وصاحبة الوظيفة للمساعدة على المعيشة.

وأشارت في حديثها عن موضوع تعدد الزوجات، في برنامج ” سيدتي ” ، إلى أن أولويات الفتيات كذلك تغيرت حيث أصبح ترتيبها التعليم والوظيفة ثم الزواج، مؤكدة أن التعدد ليس عيبا أو حراما بل المشكلة في فهم وتطبيق الرجال له.

وعلَّقت على فيديو برنامج اتجاهات، قائلة : ” هناك فتيات فعليا يبحثن عن زوج متزوج لأنها لا تريده طوال الوقت بالمنزل ” .

جدل كبير بشأن التعدد .. هل ربع الرجل أفضل للمرأة من العنوسة؟

المستشارة الأسرية والمدرب المعتمد #هدى_البكيري لـ #برنامج_سيدتي : الشباب الآن تغير ويبحث عن فتاة مثقفة من نفس مستواه الفكري وصاحبة الوظيفة للمساعدة على المعيشة @HUDAFAHAD91 #خليجية pic.twitter.com/rODfIOTW9W — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 19, 2018

جدل كبير بشأن التعدد .. هل ربع الرجل أفضل للمرأة من العنوسة؟

المستشارة الأسرية والمدرب المعتمد #هدى_البكيري لـ #برنامج_سيدتي : أولويات الفتيات الآن تغيرت صار ترتيبها التعليم والوظيفة ثم الزواج .. والتعدد ليس عيبا أو حراما .. المشكلة في فهم وتطبيق الرجال له@HUDAFAHAD91 pic.twitter.com/ndEy9sXueh — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 19, 2018