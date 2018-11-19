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بالفيديو.. هل ربع الرجل أفضل للمرأة من العنوسة؟.. مستشارة توضح

بالفيديو.. هل ربع الرجل أفضل للمرأة من العنوسة؟.. مستشارة توضح
عادل الحربي(صدى):

أوضحت المستشارة الأسرية والمدرب المعتمد هدى البكيري، أن الشباب تغير وأصبح يبحث عن فتاة مثقفة من نفس مستواه الفكري وصاحبة الوظيفة للمساعدة على المعيشة.

وأشارت في حديثها عن موضوع تعدد الزوجات، في برنامج ” سيدتي ” ، إلى أن أولويات الفتيات كذلك تغيرت حيث أصبح ترتيبها التعليم والوظيفة ثم الزواج، مؤكدة أن التعدد ليس عيبا أو حراما بل المشكلة في فهم وتطبيق الرجال له.

وعلَّقت على فيديو برنامج اتجاهات، قائلة : ” هناك فتيات فعليا يبحثن عن زوج متزوج لأنها لا تريده طوال الوقت بالمنزل ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 1 ساعة

ضل بورعي.. ولا ضل حيطه

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 59 دقيقة

ظل راجل ولا ظل حيطة مثل لا قيمة له

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