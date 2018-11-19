الخدمة المدنية تطلق خدمة جديدة تخص الإجازات المرضية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة الخدمة المدنية خدمة جديدة للاستعلام عن تقارير الإجازات المرضية لموظفي القطاع الحكومي.

وقالت الوزارة عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي: ” يمكن لجميع موظفي القطاع الحكومي الاستعلام عن تثارير الإجازات المرضية عبر خدمة بياناتي الوظيفية وذلك عن طريق الرابط هنا .

وجاء ذلك تعليقا على تغريدة لحساب برنامج يسر تضمنت: ” ‏الجهات الحكومية تتمكن من الإستعلام عن تقارير ‎الإجازات المرضية للموظف الحكومي من خلال أنظمتها الداخلية وذلك بعد إرتباط خدمة الاجازات المرضية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية بـقناة التكاملالحكومية التابعة لبرنامج يسّر ” .