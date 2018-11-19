الخدمة المدنية تطلق خدمة جديدة تخص الإجازات المرضية
أطلقت وزارة الخدمة المدنية خدمة جديدة للاستعلام عن تقارير الإجازات المرضية لموظفي القطاع الحكومي.
وقالت الوزارة عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي: ” يمكن لجميع موظفي القطاع الحكومي الاستعلام عن تثارير الإجازات المرضية عبر خدمة بياناتي الوظيفية وذلك عن طريق الرابط هنا .
وجاء ذلك تعليقا على تغريدة لحساب برنامج يسر تضمنت: ” الجهات الحكومية تتمكن من الإستعلام عن تقارير الإجازات المرضية للموظف الحكومي من خلال أنظمتها الداخلية وذلك بعد إرتباط خدمة الاجازات المرضية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية بـقناة التكاملالحكومية التابعة لبرنامج يسّر ” .
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