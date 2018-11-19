شركة موبايلي تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في شركة موبايلي للاتصالات، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

. أخصائي المبيعات الحكومية (الرياض).

. المدير التنفيذي للخدمات المنزلية (الرياض).

. أخصائي التجوال (الرياض).

. مدير مراقبة الائتمان (الدمام).

وأعلنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .