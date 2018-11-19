ضبط ممارسين لـ الحجامة دون تراخيص داخل مزرعة بالهفوف

عادل الحربي(صدى):

ضبطت أمانة الأحساء، مزرعة يقوم فيها مواطنين بممارسة نشاط الحجامة للنساء، وذلك دون الحصول على التراخيص الصحية والمهنية.

وصرَّح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بن محمد بووشل، بأن بلدية الهفوف وبالتعاون مع الإدارة النسائية ضبطت موقعاً ” مزرعة ” يقوم عليه مواطنين لمزاولة نشاط الحجامة ” للنساء ” دون الحصول على التراخيص الصحية والمهنية، بالإضافة إلى أن الموقع مخالف للاشتراطات الصحية والتنظيمية للعمل في مثل هذه الأنشطة.

وأوضح أنه تم رصد ومصادرة حوالي 218 قطعة من الأدوات المستخدمة للحجامة، وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة بحق المخالفين و إغلاق موقع المزرعة، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات الجزائية وفق الاختصاص.

كما ضبطت بلدية الهفوف، عمالة آسيوية حوّلت مسكنها ” منزلاً قديماً ” إلى مقر لتجهيز وتصنيف اللحوم في بيئة تتدنى فيها مستويات النظافة العامة وكذلك تداول الأغذية بطرق غير صحية ومخالفة لاشتراطات التخزين والاشتراطات الصحية والمهنية.

وصادرت البلدية 200 كيلوغرام من اللحوم، كما أغلقت موقع المخالفة وطبقت الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218.