الهاجري يدشن ” إعلامنا إيجابي ” في تعليم بيشة

محمد السعران(صدى):

دشن نايف الهاجري مدير تعليم بيشة في مدرسة ابتدائية تحفيظ نمران صباح اليوم برنامج التربية الإعلامية (إعلامنا إيجابي) ؛ و الذي يهدف إلى تعويد طلاب و طالبات المدارس على انتاج المحتوى الإعلامي الإيجابي و يدربهم على التفكير الناقد لاكتشاف الدعايات المظللة تجاه الدين و الوطن .

و كرم الهاجري بحضور مدير الإعلام التربوي في الإدارة الفريق الإعلامي بالمدرسة و اطلع على أعمال الفريق و نتاجهم خلال الفترة السابقة مشيدا بجهود المنسق الإعلامي للمدرسة المعلم خالد فالح الغامدي و قائدها محمد بن ناصر الأسمري .

و سجلت قناة عين عددا من اللقاءات مع الطلاب المشاركين و وثقت أعمالهم .

بدوره أوضح مدير الإعلام التربوي في تعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني أن البرنامج انطلق في المدارس منذ أسبوعين وتضمن عددا من الفعاليات كمسابقات للتصميم و مجلة إعلامية في كل مدرسة ؛ و استضافة عدد من المهتمين بالإعلام و الأكاديميين للتنبيه على أخطار الإعلام الجديد .

من جهة أخرى تدشن غدا فاطمة الشهراني مساعدة مدير تعليم بيشة البرنامج في المتوسطة العاشرة بحضور مساعدة مدير الإعلام التربوي سميرة المعيض و عدد من المشرفات و رئيسات الأقسام من وزارة التعليم و إدارة تعليم بيشة .