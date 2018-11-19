الرئيس التونسي الأسبق يرغب في العودة إلى بلاده

تونس(صدى):

كشف منير بن صالحة محامي الدفاع عن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، اليوم الإثنين، عن استعداده لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه في تونس، بالإضافة إلى رغبته بالعودة إلى البلاد للمثول أمام القضاء التونسي.

وقال المحامي : إن الرئيس السابق يتمنى العودة إلى تونس لمواجهة الاتهامات الموجّهة ضدّه، في سياق محاكمة سياسية عادلة.

ويذكر أن الإطاحة بنظام بن علي عام 2011 ، تمت بعد اندلاع احتجاجات شعبية في مختلف مناطق البلاد، مطالبة برحيل نظامه غادر بعدها البلاد واستقر في المملكة.

وأكد المحامي أن القضايا التي يتهم فيها الرئيس الأسبق، لا تستوجب محاكمات دولية، لأنّ بن علي ليس مجرم حرب.