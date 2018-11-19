بالتفاصيل.. نشر الضوابط الخاصة للترخيص والتعديلات على الإجراءات التنظيمية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، عن نشر الضوابط الخاصة للترخيص الواردة في المادة الحادية والسبعين والمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات، والتعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات لاستطلاع مرئيات العموم.

وأصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر الآتي:

• مشروع الضوابط الخاصة للترخيص في أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

• مشروع الضوابط الخاصة للترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله وذلك بتعديل المادة السادسة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات.

• مشروع التعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وذلك لاستطلاع مرئيات المهتمين والعموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 19/12/2018م.

وقالت الهيئة في بيان لها : ” تأتي هذه التعديلات اتساقاً مع التعديلات التي أجريت على نظام الشركات بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25/7/2018م، وقد أتاحت التعديلات التي أجريت على نظام الشركات للجهات المختصة وضع ضوابط للترخيص في الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تتم لحساب الشركة واشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله، ومن جانبها تولّت الهيئة تنظيم هذه الضوابط وإعدادها ” .

وتابعت : ” بالإضافة إلى ذلك أُجريت بعض التعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بحسب ما هو موضح من خلال الرابط أدناه ” .

ويمكن الاطلاع على كامل التعديلات المقترحة من خلال الرابط الآتي:

التعديلات المقترحة على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

التعديل المقترح على لائحة حوكمة الشركات .

آلية الترخيص في الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها .