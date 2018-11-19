بلدية الدوادمي تقيم دعوى قضائية ضد مغردين بعد إسائتهم لمنسوبيها

عادل الحربي(صدى):

رفعت بلدية محافظة الدوادمي دعوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

ومن جهته،قال مدير العلاقات العامة بالبلدية نواف الدلبحي أن البلدية قررت إحالة شكوى رسمية للجهات المختصة ضد مغردين على ” تويتر ” .

وأضاف ” الدلبحي ” أن المغردين أساءوا لبلدية محافظة الدوادمي ومنسوبيها،مبينا أن الشكوى وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٧/م في 8/ 3/ 1428هـ.