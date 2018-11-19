بالفيديو.. ” الأخضر ” يؤدي تدريبه الأخير استعدادًا لمواجهة الأردن غدًا

ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو التدريب الأخير لفريق نادي الأخضر، استعدادًا لمواجهة الأردن غدًا الثلاثاء.

يذكر أن ملعب الملك عبد الله الثاني يفتح أبوابه لاستضافة مباراة قوية بين منتخب السعودية ومنتخب الأردن في مباراة ودية تحضيرية لكأس أمم آسيا 2019.

كما خاض الأخضر مباراة ودية أمام المنتخب اليمني يوم 16 من الشهر الجاري، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد، وتعتبر هذه المواجهة الودية هي الأخيرة قبل مواجهة كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس أمم آسيا، والتي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.