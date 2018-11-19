سعود الشلهوب: لم نتقدم بطلب لضم لاعب الهلال لكن الرغبة موجودة

نواف السالم(صدى):

أعرب سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء، عن رغبة إدارة النادي في ضم مختار فلاتة لاعب الهلال.

وأوضح ” الشلهوب ” في تصريحات إذاعية، أن الإدارة لم تتقدم بطلب رسمي إلى الهلال حتى الآن، مؤكدًا أن الرأي الأول والأخير يكون للمدرب الصربي سلافوليوب موسلين.

وأشار إلى أن عقد المحترف الكولمبي إسبيريا سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أن الإدارة لن تفرط في اللاعب.

كما أشار إلى أن قرار التعاقد مع المدرب الصربي سلافوليوب موسلين، كان إيجابياً للفريق، إذ لم نخسر أي جولة من الثلاث جولات التي أشرف فيها على الفريق.

ويحتل الفيحاء المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 10 نقاط، فيما ستكون مباراته القادمة أمام الحزم يوم الخميس القادم.