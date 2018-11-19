سعود الشلهوب: لم نتقدم بطلب لضم لاعب الهلال لكن الرغبة موجودة
أعرب سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء، عن رغبة إدارة النادي في ضم مختار فلاتة لاعب الهلال.
وأوضح ” الشلهوب ” في تصريحات إذاعية، أن الإدارة لم تتقدم بطلب رسمي إلى الهلال حتى الآن، مؤكدًا أن الرأي الأول والأخير يكون للمدرب الصربي سلافوليوب موسلين.
وأشار إلى أن عقد المحترف الكولمبي إسبيريا سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أن الإدارة لن تفرط في اللاعب.
كما أشار إلى أن قرار التعاقد مع المدرب الصربي سلافوليوب موسلين، كان إيجابياً للفريق، إذ لم نخسر أي جولة من الثلاث جولات التي أشرف فيها على الفريق.
ويحتل الفيحاء المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 10 نقاط، فيما ستكون مباراته القادمة أمام الحزم يوم الخميس القادم.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 ساعات
خذوه ولو بالمجان ومعاه شراحيلي احمد إلي أحلى مافيه يوم يلبس تيشرت الهلال!؟ لاعبين منتهين وحرام فيهم احتياط في الزعيم ومستغرب من قعدة شراحيلي النكبه في الهلال!! الف علامة استفهام معقولة تبغون تفهموني ان مدربنا الكبير خيسوس يبغاه ولا محتاجه يا عالم!؟ ولا متورطين فيه وببغون عقده ينتهي ويمسكوه الباب مع العلم حرام فيه راتب كان خلوه مع الفتح يكمل من جد حرام فيه شعار الهلال..