نائب وزير الصحة يفتتح معرض الصيدلة والمختبرات الطبية

محمد السعران(صدى):

افتتح معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الاستاذ حمد الضويلع اليوم الأثنين فعاليات المعرض السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية والذي تنظمه شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون الأكاديمي مع جمعيتي الصيدلة والمختبرات الطبية.

وتجول ” الضويلع ” بين أجنحة المعرض واطلع على الأجهزة والمستلزمات الطبية المعروضة وأهم الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة وبحضور من وكلاء وزارتي الصحة والتعليم ورؤساء جمعيات علمية، كما استمع إلى شرح وافي من المسؤولين والمنظمين للمؤتمرين.

وقال البروفسور خالد الحربي رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الاكلينيكية ان مؤتمر الجمعية يركز على رفع مستوى مهنة المختبرات الطبية بمشاركة 35 متحدث من جميع القطاعات الصحية ويتخلل المؤتمر ورش عمل وعرض بحوث علمية.

من جانبه قال الدكتور عبدالله الزهراني رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الصيدلة بإن عدد الحضور والمسجلين من الطلاب والصيادلة والاطباء فاق التوقعات واشار الزهراني ان المؤتمر ينتهي غدا الثلاثاء وبواقع ثلاث جلسات علمية.

وشهد اليوم الأول حضور أكثر من خمسة ألاف زائر من المهتمين والمتخصصين في القطاع الصحي بالإضافة إلى طلاب وطالبات الكليات الطبية والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة .

يذكر أن المعرض يستقبل زواره لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأثنين ويتوقع المنظمون زيادة الاقبال على زيارة المعرض نظرا لحجم المشاركة الدولية والمحلية .