الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في (السويد).

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ” أن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة ” .

كما أشارت الوزارة إلى أن التوجيهات تضمنت إرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ ” .

وأكدت الحكومة في خطابها إلى المبعوث الأممي على أهمية الضغط على الجماعة الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور الى المشاورات دون قيد أو شرط.

كما دعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفاَ حازماً من أي تعطيل قد تقوم به الجماعة لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) .