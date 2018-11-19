دعيا إلى الرذيلة عبر ” انستجرام ” .. الإطاحة برجل وامرأة في حائل

علي العنزي(صدى):

أطاحت شرطة منطقة حائل، برجل وامرأة يمتهنان نشر الرذيلة والدعوة إليها بين المراهقين والمراهقات، مستغلين تطبيق تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام ” .

ورصد رجال البحث الجنائي بشطة حائل، مخالفات يقوم بها رجل وامرأة عبر ” انستجرام ” ، وذلك بتخصيص قناة لتعليم الرذيلة والعلاقات المحرمة والدعوة إلى ذلك.

وتمكّنت الشرطة بعد المتابعة والتحقق من الإيقاع بالمتهمين أثناء ” بث مباشر ” أجراه على حسابهم على ” انستجرام ” ، فيما نشر متابعي المتهمين على الحساب فيديو لعملية القبض عليهم.