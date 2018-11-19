دعيا إلى الرذيلة عبر ” انستجرام ” .. الإطاحة برجل وامرأة في حائل
أطاحت شرطة منطقة حائل، برجل وامرأة يمتهنان نشر الرذيلة والدعوة إليها بين المراهقين والمراهقات، مستغلين تطبيق تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام ” .
ورصد رجال البحث الجنائي بشطة حائل، مخالفات يقوم بها رجل وامرأة عبر ” انستجرام ” ، وذلك بتخصيص قناة لتعليم الرذيلة والعلاقات المحرمة والدعوة إلى ذلك.
وتمكّنت الشرطة بعد المتابعة والتحقق من الإيقاع بالمتهمين أثناء ” بث مباشر ” أجراه على حسابهم على ” انستجرام ” ، فيما نشر متابعي المتهمين على الحساب فيديو لعملية القبض عليهم.
محمد[ عدد التعليقات: 2745 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله فضح نفسه بنفسه لانه مهو كفو يطلع رجال يستغل طفله ام 11 سنه ويخليها تسكر ويعطيها مهدءات يبي يدمرها تدمير لان الطفلة في المقطع مشتاقه لاامها وتبي تنسئ احتمال مطلقة والحيوان يستغل النقطة هذي بتدشيرها ..
المقطع انه في احد القطاعات العسكرية المهمة واتمني الاشكال هذا ماتدخل عسكرية ولا ودوهم للحد الجنوبي لايتأدب ورجعو عكفان الشوارب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38553 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوةالاباالله
وصلو لدرجة الأنحطاط
وصار مثله مثل الحيوان🤔
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ستره الله وأبا إلا المجاهره ففضحه على روؤس الأشهاد…..
اللهم سترك دنيا وآخره…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58695 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد تحليل المأطع… يتضح انها بنت هبلى انضحك عليها … لذا ياليت يتم توجيه تهمة الإتجار بالبشر والدعاره …الخ لالرجال الي استلموها تشريب خمر ودعاره….
على كل حال بإنتظار تصريح النيابه العامه..
المحامي بمحكمة القنايات… بورعي بيه أفندم