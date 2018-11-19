بالفيديو.. لحظة استهداف التحالف رشاش ثقيل لميليشيا الحوثي بحجة
تمكنت قوات التحالف من استهداف عناصر من المليشيات الحوثية أثناء استخدامها رشاش ثقيل.
وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف التحالف لعناصر من ميليشيا الحوثي بعد مراقبتهم، وذلك أثناء استخدامهم رشاش ثقيل من نوع دوشكا في محافظة حجة بمديدية حرض ” .
وبين مقطع فيديو آخر لحظة استهداف قوات تحالف دعم الشرعية باليمن و مهاجمة مضاد للطائرات وتدميرها، كما تم ضبط 4 من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في صعدة.
فيديو | #التحالف يستهدف عناصر من الميليشيات الحوثية أثناء استخدامها رشاش ثقيل #الإخبارية pic.twitter.com/mLe5SDly1Q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2018
فيديو | متحدث #التحالف: استهداف ومهاجمة مضاد للطائرات وعدد 4 من عناصر الميليشيا الحوثية في #صعدة #الإخبارية pic.twitter.com/DicIELICxC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58695 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصر جنودنا على من عاداهم ,, آمين ,,