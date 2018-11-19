رجل يتهم زوجته بالزنا لترددها على أماكن بعد مواعيد العمل

القاهرة(صدى):

ادعى زوج مصري يدعى ” ممدوح. م ” والبالغ من العمر 31 عامًا، عاطل عن العمل، اليوم الإثنين، على زوجته ” ناهد. ح ” عاملة بروضة أطفال ، وتبلغ من العمر27 عامًا، بممارستها ” الزنا ” .

وقال ” الزوج ” في محضر شرطة، أنه تتبعها بعد خروجها من الحضانة ليجدها تتجه لإحدى الشقق في مدينة نصر، وعندما واجهها نفت الأمر.

أضاف ” الزوج ” المدعي، أنه راقب زوجته ووجدها تتخفى في زي منتقبة لإخفاء ملامحها وتتردد على شقق لممارسة الرذيلة، لافتًا إلى أنه ترك عمله في مصنع نسيج منذ عامين، ولم يجد عمل أخر منذ ذلك الوقت ويعمل بشكل متقطع أعمالا حرة.

وفي هذا السياق أوضح المحامي ” مجدي السيد ” ، أن اتهام الزوج دون ضبط الزوجة في وضع مخل، وشهادة شهود أو دليل إثبات يعد باطلا، ويمكن للزوجة أن تعود عليه بإقامة دعوى رد شرف.

وأشار ” المحامي ” ، إلي أن ” الزنا ” عقوبتها السجن سنة، موضحًا أن العقوبة تسقط بعد مرور 3 أعوام من صدور الحكم، كونها جنحة سواء غيابيًا أو حضوريًا.