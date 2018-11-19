” هيئة الترفيه ” راعي رسمي للمعرض الدولي الأول لتجهيز الفعاليات والمعارض بجدة

محمد السعران(صدى):

تشارك الهيئة العامة للترفيه كراعي رسمي في المعرض الدولي الأول لتجهيز الفعاليات والمعارض بتنظيم شركـة الحـارثــي للـمعـارض، الذي يقام بمدينة جدة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2018، في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.

وتأتي مشاركة الهيئة بالمعرض الذي يُعد الأول من نوعه في مجال صناعة الأحداث والفعاليات، انطلاقا من دورها كجهة منظمة لقطاع الترفيه في المملكة، وتحقيقاُ لهدفها في تنميته وتوفير خيارات وفرص ترفيهية للمواطنين والمقيمين في المملكة بكافة شرائحهم، والمساهمة في تحفيز دور القطاع الخاص.

ويحظى المعرض بمشاركة كبرى الشركات العاملة في التنظيم وإدارة المعارض والترفيه والاعلان والإعلام والمقاولات والتقنية ومقدمي الأطعمة وغيرهم. ويجمع كبار العاملين في صناعة الترفيه المحليين والدوليين، مما يسهم في تطوير القطاع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص توظيف للشباب والشابات السعوديين ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع واستقطاب كبريات الشركات لرفع مستوى الترفيه لمستوى عالمي، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن قطاع الترفيه في المملكة يحتاج إلى استثمارات بقيمة 267 مليار ريال سعودي لإنشاء البنية التحتية للترفيه في جميع مناطق المملكة، مع بلوغ إنفاق المستهلك 32 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.