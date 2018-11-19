المالكي: تم اعتراض صاروخ حوثي أطلق باتجاه المملكة صباح اليوم

فهمي محمد(صدى):

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض صاروخ حوثي صباح اليوم الإثنين، كان قد أطلِق من جانب مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما زالت مستمرة في تجنيد الأطفال للمشاركة في المعارك ضد الجيش اليمني وقوات التحالف.

وأوضح أن عدد الصواريخ التي استهدفت المملكة من جانبهم وصل إلى 207 صواريخ منذ بداية الانقلاب، مضيفًا أن آخر هذه الصواريخ كان صباح اليوم.