” التجارة ” تشهّر بصاحب منشأة لتورطه في بيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية

نايف السالم(صدى):

شّهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة بمكة المكرمة، بعد عرض وبيع إطارات السيارات المستعملة ومنتهية الصلاحية.

وجاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات السيارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

واشتمل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة على: فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.