” العمار ” يعرب عن سعادته بترشحه لجائزة أفضل لاعب في آسيا

ماجد محمد(صدى):

أعرب تركي العمار، لاعب المنتخب السعودي، عن سعادته بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا لهذا العام.

ويأمل العمار في أن يحصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا، بعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا تحت 19 عامًا التي حققها بعد فوز الأخضر الشاب بلقب البطولة الآسيوية.

يذكر أن حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهذا الموسم ستحتضنه العاصمة العمانية مسقط يوم الأربعاء 28 نوفمبر الجاري.