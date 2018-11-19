الجهني: توقعات تراكمي الأمطار لـ 7 ايّام قادمة

علي العنزي(صدى):

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، استمرار هطول الأمطار لمدة 7 أيام.

وقال الجهني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : توقعات تراكمي الامطار لـ 7 ايّام قادمة يقولكم لا أحد يغسل السيارة والحوش الله يتممها.

ونشر خريطة توضح هطول الأمطار على المملكة موضحًا : الاحمر والأصفر غزيرة، الاخضر مابين غزيرة ومتوسطة، الازرق مابين متوسطة وخفيفة

وأضاف في تغريدة أخرى : من المتوقع أن تشتد الأمطار خلال الساعات القادمة على جنوب وشرق منطقة حائل، كذلك منطقة القصيم والحفر والحدود الشمالية.

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