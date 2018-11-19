إجبار مسلمة فرنسية على خلع الحجاب بسبب ” السترات الصفراء “

باريس(صدى):

نظم متظاهرون من حركة ” السترات الصفراء ” بفرنسا احتجاجات للتنديد بفرض ضرائب على الوقود وارتفاع أسعار المعيشة.

وأجبر المتظاهرون مسلمة على خلع ونزع الحجاب، عندما كانت تقود سيارتها في بلدية سان كوينتين، وإهانتها لعدم حملها سترة صفراء.

وقالت الضحية أنَّ المتظاهرين أغلقوا طريق وسط المدينة أمام سائقي السيارات الذين لم يحملوا سترة صفراء، حيث ظلت متوقفة لمدة ساعة على جانب الطريق قبل أن يجبروها على خلع حجابها.

وأغلق محتجون يرتدون ” سترات صفراء ” اليوم الطرقات بسياراتهم، في بوردو، وتولوز، وليون، في ثالث يوم لهذه المظاهرات التي انطلقت يوم السبت الماضي.

وأسفرت الاحتجاجات عن قتل سخص وأكثر من 400 جريح، بينهم 28 عنصرًا من الشرطة وجهاز الإطفاء، إضافة إلى اضطرابات في الطرقات واعتداءات وحوادث طعن.

وأطلق على مجموعات الاحتجاج هذه ” السترات الصفراء ” في إشارة إلى السترة الصفراء المضيئة التي يتعيّن على كل سائق في فرنسا أن يحتفظ بها في سيارته ليكون في موضع رؤية أفضل في حال وقوع حادث سير.