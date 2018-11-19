بالصور.. ” كاريلي ” يلقي محاضرة للمدربين الوطنيين بمدينة الملك عبدالله

نواف السالم(صدى):

ألقى البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ظهر اليوم الاثنين، محاضرة ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تنظمه اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم للمدربين الوطنيين والمقامة في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويحتل الوحدة، المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الوحدة، نادي الباطن يوم الخميس القادم في الساعة الخامسة والثلث، على ملعب الملك عبدالعزيز.